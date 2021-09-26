Веретенников не видит спада в игре «Рубина»

Тренер казанского «Рубина»подвел итоги матча с «Динамо» (0:2).

«Сложно комментировать, потому что у нас не получилось такого большого цельного отрезка. Эпизодами мы играли неплохо, эпизодами не очень хорошо. Допустили две ошибки и пропустили два мяча.

Первый гол: дали легко подать с фланга, не успели перестроиться и накрыть Фомина. Второй гол со стандарта. Второй тайм играли чуть лучше, были и подходы, и гол забили. К сожалению, его не засчитали, на ВАР подтвердили, что мяч в воздухе пересек линию ворот.

Я бы не сказал, что у нас какой-то спад. Чередуются победы с поражениями. Такое бывает. Не все получается, поэтому такой результат.

Концовка второго тайма была с нашим большим преимуществом. Я не думаю, что игра на Кубок как-то помешала "Динамо" и что у них было плохое состояние. У них была большая ротация, некоторые игроки не принимали участие в матче, некоторые играли 50-60 минут. У нас перед игрой не было какого-то преимущества», — приводит слова Веретенникова официальный сайт «Рубина».