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    Веретенников не видит спада в игре «Рубина»

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    Тренер казанского «Рубина» Олег Веретенников подвел итоги матча с «Динамо» (0:2).

    Олег Веретенников
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    Олег Веретенников

    «Сложно комментировать, потому что у нас не получилось такого большого цельного отрезка. Эпизодами мы играли неплохо, эпизодами не очень хорошо. Допустили две ошибки и пропустили два мяча.

    Первый гол: дали легко подать с фланга, не успели перестроиться и накрыть Фомина. Второй гол со стандарта. Второй тайм играли чуть лучше, были и подходы, и гол забили. К сожалению, его не засчитали, на ВАР подтвердили, что мяч в воздухе пересек линию ворот.

    Я бы не сказал, что у нас какой-то спад. Чередуются победы с поражениями. Такое бывает. Не все получается, поэтому такой результат.

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    • Концовка второго тайма была с нашим большим преимуществом. Я не думаю, что игра на Кубок как-то помешала "Динамо" и что у них было плохое состояние. У них была большая ротация, некоторые игроки не принимали участие в матче, некоторые играли 50-60 минут. У нас перед игрой не было какого-то преимущества», — приводит слова Веретенникова официальный сайт «Рубина».

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