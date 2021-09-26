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    Семин: У тренера всегда есть ситуации, когда не играют никакие факторы

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    Российский специалист Юрий Семин прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Ростова».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    74-летний Семин возглавил «Ростов» 4 августа, сменив на этом посту главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    25 сентября Семин подал в отставку. Совместное решение было принято после встречи тренера и президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

    «Мы приняли это решение по обоюдному согласию с президентом клуба. У нас полное взаимопонимание, полный контакт. Но вот такое решение.

    С молодежью, думаю, всё получится, это наше завоевание, что большая группа молодежи вошла в состав. При молодежи и очки завоевывали.

    Но у тренера всегда есть ситуации, когда не играют никакие факторы. Хочется, наверное, больше очков. Очков явно нам не хватало на тот период.

    Такое решение приняли, и оно правильное в том плане, что работу продолжит тренер, который с молодежью работает, они хорошо его понимают, это вся его команда, акцент будет на них. Нужно время», — сказал Семин в эфире программы «Все на Матч!».

    При Семине «Ростов» провел 6 матчей в Тинькофф РПЛ, одержав одну победу над «Нижним Новгородом» (2:1). После 8 туров «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

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