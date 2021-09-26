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    Сан-Паулу — Атлетико Минейро: смотреть онлайн трансляцию 26.09.2021

    Сан-Паулу — Атлетико Минейро: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сан-Паулу» — «Атлетико Минейро» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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