«Ростов» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

Грозненскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 9-го тура чемпионата России по футболу.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Лысцов решился на удар с дальней дистанции и не прогадал — Песьяков отразил мяч, но тот запрыгнул в ворота.

А на 53-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти — мяч попал в выставленную руку Альмквиста. Игорь Коновалов уверенно пробил с точки — развёл вратаря и мяч по разным углам.

Уже в компенсированное время ростовчане отквитали один мяч. Альмквист с левого фланга выполнил подачу в район вратарской, Полоз высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в угол ворот «Ахмата».

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Ахмат 0:2 Голы: 0:1 V. Lystsov (36'), 0:2 I. Konovalov (пенальти) (53') Ростов: Сергей Песьяков, Баштуш, Деннис Хаджикадунич (Viktor Melekhin, 46'), Максим Осипенко, Денис Терентьев (Danila Sukhomlinov, 57'), Кирилл Фольмер (Дмитрий Полоз, 46'), Данил Глебов, Armin Gigovic (Павел Мамаев, 79'), Николай Поярков, Pontus Almqvist, Али Соу (Николай Комличенко, 57') Ахмат: Мохамед Конате (Senin Sebai, 65'), Артём Полярус, Игорь Коновалов (Владислав Карапузов, 66'), Евгений Харин (Abubakar Inalkaev, 79'), Артём Тимофеев, Даниил Уткин (Александр Пуцко, 79'), Марат Быстров, Андрей Семёнов, Виталий Лысцов, Ризван Уциев, Виталий Гудиев Предупреждения: A. Semenov (29'), M. Konate (43'), A. Polyarus (64'), V. Melekhin (71'), E. Kharin (72'), D. Utkin (74'), N. Poyarkov (78')

Накануне Юрий Семин покинул должность главного тренера «Ростова» — вместо него исполняющим обязанности стал Заур Тедеев.

«Ростов» с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Премьер-лиги. «Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 9-ю позицию.