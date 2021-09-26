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    Коринтианс — Палмейрас: смотреть онлайн трансляцию 26.09.2021

    Коринтианс — Палмейрас: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Коринтианс» — «Палмейрас» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Коринтианс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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