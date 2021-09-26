Клермон — Монако прямая трансляция 26.09.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Клермон» — «Монако» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

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