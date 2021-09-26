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    Федотов: Провели самый бездарный тайм за все время в «Сочи»

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:3) в 9-м туре РПЛ.

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    «Сложно что-то комментировать. Ничего у нас не получалось, соперник был быстрее. Мы долго думали. Это наш самый бездарный тайм за весь период работы с командой.

    Пытались что-то поменять, например, в расстановке. Не раз были близки к тому, чтобы перевернуть ход поединка, но, к сожалению, это не удалось. Соперник нас еще раз наказал, заработав 11-метровый.

    Самое главное? Мы не включили характер. Нужно разбираться. При счете 0:2 у нас был прекрасный момент, когда мы могли сократить отставание.

    Были подходы, но в заключительной фазе принимали неправильные решения, не доигрывали до конца. Вся команда соперника отдавалась здорово всем эпизодам. Мяч упорно не шел в ворота.

    Если бы было 10 замен, можно было бы менять всех. Будем думать, как так получилось. Мы не видели никаких предпосылок к такому разобранному состоянию», — сказал Федотов «Спорт-Экспрессу».

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