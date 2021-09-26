Джикия о Кофрие: Когда его хейтили, я был в сборной. Хороший защитник, прибавляет

Защитник «Спартака»после победы над(2:0) поделился мнением о новичке команды

«В три защитника играть комфортно. Кофрие? Когда его хейтили, я был в сборной. Сейчас сыграл два матча, хорошо вышел против ЦСКА.

Он хороший защитник, прибавляет, хорошо адаптировался в коллективе. Мы общаемся хорошо, надеюсь, дальше будет лучше. Слова о том, что он не очень хорошее усиление? Я уже очень давно ничего не читаю, так просто спокойнее», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Кофрие перешел в «Спартак» в начале сезона из бельгийского «Сент-Трюйдена».