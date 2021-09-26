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    Джикия о Кофрие: Когда его хейтили, я был в сборной. Хороший защитник, прибавляет

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Уфой» (2:0) поделился мнением о новичке команды Максимилиано Кофрие.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «В три защитника играть комфортно. Кофрие? Когда его хейтили, я был в сборной. Сейчас сыграл два матча, хорошо вышел против ЦСКА.

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    • Он хороший защитник, прибавляет, хорошо адаптировался в коллективе. Мы общаемся хорошо, надеюсь, дальше будет лучше. Слова о том, что он не очень хорошее усиление? Я уже очень давно ничего не читаю, так просто спокойнее», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

    Кофрие перешел в «Спартак» в начале сезона из бельгийского «Сент-Трюйдена».

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