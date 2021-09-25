Сульшер: Прошлый сезон был непростым для Де Хеа

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед»высказался о состоянии вратаря команды

«Он позвонил мне летом. Сказал, что хочет раньше закончить отпуск и начать предсезонную подготовку. Он хотел быть готовым и быть лучшей версией самого себя.

Прошлый сезон был непростым. Он провёл не так много игр, потому что Хендерсон очень хорошо себя показал. Давид много работал, и сейчас он сосредоточен. Де Хеа хорошо чувствует себя физически и психологически.

Когда ты понимаешь, что проделал работу и достиг лучших показателей в физических тестах, это придаёт больше уверенности и мотивации.

Он играет за сильной четвёркой защитников. Но когда Давид в такой форме, для игроков обороны это даже хорошо», — приводит слова Сульшера Daily Mail.