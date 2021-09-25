Манчестер Юнайтед — Астон Вилла прямая трансляция 25.09.2021, смотреть онлайн

В 14:30 начнётся прямая трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Календарь и таблица АПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

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