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    Лион — Лорьян прямая трансляция 25.09.2021, смотреть онлайн

    Лион — Лорьян: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Лион Лорьян Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лион» — «Лорьян» в Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Лион» — «Лорьян» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Лорьян» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лион»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лион — Лорьян.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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