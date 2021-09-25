Дзюба: Пока в вопросе со сборной России поставлена не точка, а двоеточие

«Спасибо, кто выбрал меня лучшим игроком. Неожиданно опять. Люди начали разбираться в футболе.
Мы предполагали, что будет тяжелая игра. Готовились к этому. "Крылья Советов", по-моему, только одну игру в гостях уступили — "Локомотиву".
Очень хорошая сбалансированная команда, пыталась попить нам кровь. Перекрыли практически всё сзади, организованно откатывались. Поэтому очень интересный матч.
Для нас это хорошо — лишний раз закаляться, вырывать такие матчи. Это хороший победный дух.
Он вырабатывается даже в таких матчах, когда не всё получается и соперник хорошо смотрится, но побеждать это очень важно для команды. Очень рады, что переломили матч.
Поставлена ли точка в истории со сборной России? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же», — сказал Дзюба «Матч ТВ».