Дзюба: Пока в вопросе со сборной России поставлена не точка, а двоеточие

Форвард «Зенита»прокомментировал победу над(2:1) в 9-м туре РПЛ и ответил на вопрос о будущем в сборной России.

«Спасибо, кто выбрал меня лучшим игроком. Неожиданно опять. Люди начали разбираться в футболе.

Мы предполагали, что будет тяжелая игра. Готовились к этому. "Крылья Советов", по-моему, только одну игру в гостях уступили — "Локомотиву".

Очень хорошая сбалансированная команда, пыталась попить нам кровь. Перекрыли практически всё сзади, организованно откатывались. Поэтому очень интересный матч.

Для нас это хорошо — лишний раз закаляться, вырывать такие матчи. Это хороший победный дух.

Он вырабатывается даже в таких матчах, когда не всё получается и соперник хорошо смотрится, но побеждать это очень важно для команды. Очень рады, что переломили матч.

Поставлена ли точка в истории со сборной России? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же», — сказал Дзюба «Матч ТВ».