ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл ЖезусАПЛ. «МанСити» обыграл «Челси», «МЮ» уступил «Астон Вилле»
  • 16:23
    • Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»
  • 15:57
    • «Локомотив» не сумел обыграть одного из аутсайдеров РПЛ
  • 15:06
    • Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»
  • 16:51
    • «Алавес» нанес «Атлетико» первое поражение в сезоне
  • 16:31
    • «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле»
    Все новости спорта

    Дженоа — Верона прямая трансляция 25.09.2021, смотреть онлайн

    Дженоа — Верона: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Дженоа Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Дженоа» — «Верона» в чемпионате Италии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Дженоа» — «Верона» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дженоа» — «Верона».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Дженоа» и «Верона» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Создаст ли «Алавес» проблемы «Атлетико»?
  • «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Продлит ли «Зенит» серию домашних побед матчем с «Крыльями»?
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Станет ли Витория еще ближе к отставке?
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.00
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры