Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма Фото: globallookpress.com
В нынешнем сезоне Доннарумма провел всего два матча за парижан — наставник команды Маурисио Почеттино чаще делает выбор в пользу Кейлора Наваса, которого поддерживают латиноамериканские игроки команды во главе с Неймаром и Лионелем Месси.
При этом Почеттино скептически относился к подписанию Доннаруммы летом. Его переход — инициатива спортивного директора ПСЖ Леонардо.
Напомним, 22-летний Доннарумма перешел из «Милана» в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.