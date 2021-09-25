Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ

Голкипернедоволен ролью второго номера в новой команде, сообщает Le Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел всего два матча за парижан — наставник команды Маурисио Почеттино чаще делает выбор в пользу Кейлора Наваса, которого поддерживают латиноамериканские игроки команды во главе с Неймаром и Лионелем Месси.

При этом Почеттино скептически относился к подписанию Доннаруммы летом. Его переход — инициатива спортивного директора ПСЖ Леонардо.

Напомним, 22-летний Доннарумма перешел из «Милана» в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.