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    Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ

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    Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма недоволен ролью второго номера в новой команде, сообщает Le Corriere della Sera.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    В нынешнем сезоне Доннарумма провел всего два матча за парижан — наставник команды Маурисио Почеттино чаще делает выбор в пользу Кейлора Наваса, которого поддерживают латиноамериканские игроки команды во главе с Неймаром и Лионелем Месси.

    При этом Почеттино скептически относился к подписанию Доннаруммы летом. Его переход — инициатива спортивного директора ПСЖ Леонардо.

    Напомним, 22-летний Доннарумма перешел из «Милана» в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.

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