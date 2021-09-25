Артета поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренервысказался о предстоящем матче 6-го тура АПЛ с

«Безусловно, это самый особенный домашний матч сезона. Это дерби северного Лондона. Эмоционально такие игры отличаются от других, и мы знаем, как много это значит для наших болельщиков. Позабочусь о том, чтобы команда поняла значение игры: история клубов, откуда происходит соперничество и что оно означает для всех болельщиков.

В таком матче нужно играть с другим подходом, потому что на карту поставлено немного больше. Когда на вашем счету несколько побед подряд, то есть определенный уровень уверенности, который действительно положителен перед серьезным матчем.

Мы играем дома, наши фанаты будут с нами, и они создадут невероятную атмосферу, которой можно наслаждаться и максимально использовать ее», — цитирует Артету пресс-служба клуба.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится 26 сентября в Лондоне. Начало — в 18:30 по московскому времени.