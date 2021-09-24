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    Жирков рассказал, как оказался в заявке любительской команды «Аминьево»

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    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, как оказался в заявке любительской команды «Аминьево» (Московская ЛФЛ, Юго-Запад).

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    Жирков стал свободным агентом летом после того, как завершился срок его контракта с «Зенитом».

    «После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили.

    "Аминьево"? Любопытная история (улыбается). Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Прудников. Они предлагают — давай за нас и в футбол поиграешь за "Аминьево".

    Ответил, что бегать в играх пока еще не могу. "Тогда", — говорят, — "мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет".

    Ответил, что со временем, может, и приду. И, правда, возможно, за них сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет!

    До сих пор занимался только с тренером. Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна работа именно с коллективом», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

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