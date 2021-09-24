Жирков рассказал, как оказался в заявке любительской команды «Аминьево»

Бывший защитник сборной Россиирассказал, как оказался в заявке любительской команды(Московская ЛФЛ, Юго-Запад).

Жирков стал свободным агентом летом после того, как завершился срок его контракта с «Зенитом».

«После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили.

"Аминьево"? Любопытная история (улыбается). Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Прудников. Они предлагают — давай за нас и в футбол поиграешь за "Аминьево".

Ответил, что бегать в играх пока еще не могу. "Тогда", — говорят, — "мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет".

Ответил, что со временем, может, и приду. И, правда, возможно, за них сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет!

До сих пор занимался только с тренером. Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна работа именно с коллективом», — приводит слова игрока «Матч ТВ».