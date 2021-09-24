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    Шварц: Нас ждет сложный и интенсивный матч с «Рубином»

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями перед матчем РПЛ против «Рубина».

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Рады снова играть при своих трибунах. Нас ждет сложный и интенсивный матч. "Рубин" славится организованной обороной, но и в атаке у них есть игроки, которые могут доставить проблемы.

    Нам необходимо сыграть с полной концентрацией и самоотдачей, как мы это сделали в матче с "Сочи".

    Мы не смотрим назад, и у нас нет реваншистских настроений. Мы проанализировали весеннюю игру в Казани и сделали определенные выводы.

    Нам нужно будет нивелировать сильные стороны соперника и на первый план поставить свои сильные качества.

    Не думаю, что то, что "Рубин" не проводил кубковый матч, будет каким-то определяющим фактором. Мы находимся в прекрасной физической форме.

    В среду наши футболисты пробежали 117 километров. Не думаю, что эти два выездных матча окажут большое влияние на свежесть футболистов.

    Да, Денис Макаров он часто смещается на позицию центрального нападающего, но я вижу его на позиции вингера, где он может проявить свои сильные стороны», — сказал Шварц клубной пресс-службе.

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