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    Орлов: Истеричность Слуцкого в матче с «Зенитом» подтвердила, что он был побежден

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче с «Зенитом» (1:3).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Зенит переиграл соперника по всем компонентам, прежде всего тактически. 3:1 — полное превосходство "Зенита".

    Сам факт истеричности Слуцкого подтвердил, что он был побежден. Он вылил весь свой негатив на судью. Но при чем тут арбитр? "Зенит" создал пять голевых моментов. Пять! Можно было еще несколько мячей забить.

    Слуцкий говорил, что судья Иванов испытывает к нему личную неприязнь? Такую неприязнь, что даже кушать не может. Это его нервный срыв. Тренер должен быть образцом для своих игроков, он должен быть поблагороднее по отношению к судье, даже если тот ошибается. Сказать, что судья профнепригоден… А тот отсудил 25-й матч "Зенита". Он, как все в России, не хуже и не лучше.

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    • Такое поведение тренера мы должны осуждать. Глядя на тренера, игрок заводится и может нарушать правила. Это плохая история и минус Леониду Викторовичу», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

    Напомним, Слуцкий назвал катастрофическим уровень судейства Сергея Иванова в матче с «Зенитом».

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