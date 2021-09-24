Менди сможет сыграть с «Манчестер Сити», Маунт все еще травмирован

Вратарь «Челси»сможет сыграть с «Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ, а полузащитникна поле не выйдет.

Об этом рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель.

«Пулишич все еще не может играть. Мэйсон Маунт тоже пропустит встречу с "Манчестер Сити", он получил микротравму во время встречи с "Астон Виллой". Он показывает хороший прогресс в восстановлении, но этого мало, чтобы выйти на поле завтра.

Что с Менди? Эдуар восстановился и выйдет в стартовом составе», — приводит слова Тухеля Football London.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 25 сентября и начнется в 14:30 мск.