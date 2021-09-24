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    Менди сможет сыграть с «Манчестер Сити», Маунт все еще травмирован

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    Вратарь «Челси» Эдуар Менди сможет сыграть с «Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ, а полузащитник Мэйсон Маунт на поле не выйдет.

    Эдуар Менди
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    Эдуар Менди

    Об этом рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель.

    «Пулишич все еще не может играть. Мэйсон Маунт тоже пропустит встречу с "Манчестер Сити", он получил микротравму во время встречи с "Астон Виллой". Он показывает хороший прогресс в восстановлении, но этого мало, чтобы выйти на поле завтра.

    Что с Менди? Эдуар восстановился и выйдет в стартовом составе», — приводит слова Тухеля Football London.

    Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 25 сентября и начнется в 14:30 мск.

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