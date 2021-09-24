Гройтер Фюрт — Бавария: смотреть онлайн трансляцию 24.09.2021

В 21:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Гройтер Фюрт» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Бавария»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гройтер Фюрт» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.11.

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