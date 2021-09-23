Торпедо Владимир — Урал прямая трансляция 23.09.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав группе 2 кубка России по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Урал»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо Владимир» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торпедо Владимир» — «Урал».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Торпедо Владимир» и «Урал» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.