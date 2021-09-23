ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаИз лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России?
  • 21:35
    • «Ростов» проиграл «Чайке» и выбыл из Кубка России
  • 21:29
    • «Ювентус» обыграл «Специю» и одержал первую победу в сезоне Серии А
  • 21:22
    • «Ман Юнайтед» — «Вест Хэм»: Крал сыграет с первых минут
  • 19:57
    • Московское «Динамо» одержало разгромную победу в матче Кубка России
  • 19:36
    • УЕФА призвал ФИФА к диалогу в вопросе проведения ЧМ каждые два года
    Все новости спорта

    Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Йорк Сити прямая трансляция 23.09.2021, смотреть онлайн

    Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Йорк Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол MLS
    В 03:00 начнётся прямая трансляция матча «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити» в чемпионате МЛС.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 5:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Нью-Йорк Сити» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «МЮ» снова будут проблемы в матче с «Вест Хэмом»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • ПСЖ наберет очередные 3 очка?
  • «Метц» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Динамо» снова обыграет «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины?
  • «Шахтер» Д — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры