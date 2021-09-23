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    Канчельскис: Назначение Черчесова станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака»

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартаку» в случае отставки Руя Витории нельзя назначать на пост главного тренера Станислава Черчесова.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Судьбу Руя Витории пускай решает руководство "Спартака", если оно вообще способно еще что-то решать.

    Я лишь могу посочувствовать всем болельщикам этого клуба. Мне их искренне жаль. Федун просто издевается над ними. Они не заслужили такого отношения к себе.

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    • "Спартак" можно любить, можно ненавидеть, но отрицать тот факт, что у красно-белых самая большая армия болельщиков — просто невозможно. У меня много знакомых болеют за "Спартак", мне их жалко по-человечески.

    А назначение Черчесова вообще станет последним гвоздем в крышку гроба "Спартака". Его возможный приход — очень большая проблема для красно-белых.

    Черчесов наведет порядок? Ерунда! Он в сборной порядок не смог навести, где работы в три раза меньше.

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    • Как он в "Спартаке" сможет что-то навести? Тем более был он уже там, разве получилось? Второй раз на грабли наступать всегда больнее», — приводит слова Черчесова Sport24.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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