Канчельскис: Назначение Черчесова станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтов случае отставкинельзя назначать на пост главного тренера

«Судьбу Руя Витории пускай решает руководство "Спартака", если оно вообще способно еще что-то решать.

Я лишь могу посочувствовать всем болельщикам этого клуба. Мне их искренне жаль. Федун просто издевается над ними. Они не заслужили такого отношения к себе.

"Спартак" можно любить, можно ненавидеть, но отрицать тот факт, что у красно-белых самая большая армия болельщиков — просто невозможно. У меня много знакомых болеют за "Спартак", мне их жалко по-человечески.

А назначение Черчесова вообще станет последним гвоздем в крышку гроба "Спартака". Его возможный приход — очень большая проблема для красно-белых.

Черчесов наведет порядок? Ерунда! Он в сборной порядок не смог навести, где работы в три раза меньше.

Как он в "Спартаке" сможет что-то навести? Тем более был он уже там, разве получилось? Второй раз на грабли наступать всегда больнее», — приводит слова Черчесова Sport24.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.