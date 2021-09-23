Фламенго — Барселона Гуаякиль: смотреть онлайн трансляцию 23.09.2021

В 03:30 начнётся прямая трансляция матчав плей-офф Кубка Либертадорес.

Последний матч между собой: «Барселона Гуаякиль» — «Фламенго» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Фламенго»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фламенго» — «Барселона Гуаякиль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.

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