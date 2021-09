«Барселона» согласовала трансфер 17-летнего хавбека Демира

достигла соглашения о приобретении хавбекаиз

Каталонский клуб заплатит за 17-летнего турецкого футболиста 2 миллиона евро, а сам игрок подписал контракт до 2027 года.

В минувшем сезоне Демир сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.

❗ [BREAKING NEWS]

✍ Agreement to sign Emre Demir

🆕 17-year-old Turk to join Barça B from Kayserispor next season for 2 million euros plus variables on a contract until 30 June 2027#ForçaBarça 💙❤ https://t.co/FQiGMOCSBa