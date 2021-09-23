Сычев: Мне кажется странной непоследовательность действий Дзюбы

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива»прокомментировал новость об отказе форвардаот приглашения играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Ранее, 21 сентября, 33-летний Дзюба связал свой отказ от участия в играх национальной команды в октябре с неоптимальной игровой формой.

«Это его выбор. Каждый относится к нему по-разному. Мне кажется странным непоследовательность его действий.

Когда он разговаривал с Карпиным сразу после вступления в должность, то в прессе было озвучено, что он готов в любой момент играть на благо страны и команды.

А сейчас вдруг все по-другому. Каждому свое. Каждый сам решает, как к этому относится. Мне непонятно это.

Может ли это быть связано с их личным конфликтом с Карпиным? Я не знаю. Честно, не знаю», — приводит слова Сычева «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России проведет две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).