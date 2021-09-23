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    Сычев: Мне кажется странной непоследовательность действий Дзюбы

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    Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал новость об отказе форварда Артема Дзюбы от приглашения играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Ранее, 21 сентября, 33-летний Дзюба связал свой отказ от участия в играх национальной команды в октябре с неоптимальной игровой формой.

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    • «Это его выбор. Каждый относится к нему по-разному. Мне кажется странным непоследовательность его действий.

    Когда он разговаривал с Карпиным сразу после вступления в должность, то в прессе было озвучено, что он готов в любой момент играть на благо страны и команды.

    А сейчас вдруг все по-другому. Каждому свое. Каждый сам решает, как к этому относится. Мне непонятно это.

    Может ли это быть связано с их личным конфликтом с Карпиным? Я не знаю. Честно, не знаю», — приводит слова Сычева «Спорт-Экспресс».

    В октябре сборная России проведет две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

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