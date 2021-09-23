Клаудиньо: Я готовлюсь психологически к российским холодам, но мне очень страшно

Полузащитник «Зенита»поделился впечатлениями от России и сказал, что боится российских морозов.

«Пока самая большая проблема — язык, говорить по-русски сложно, но я адаптируюсь.

Я не очень понимаю этот язык, но по-английски я кое-что знаю. Надеюсь, что я скоро смогу немного говорить по-русски, чтобы стало легче в плане общения.

Что больше всего впечатлило в России и "Зените"? Если честно — все. Это волшебный и особенный момент в моей жизни и карьере. Я никогда не играл в Европе до этого. Все новое для меня, все, что я вижу — другое.

Я боюсь холодов. Все говорят о холодах, говорят, что они еще даже не начались, а я уже чувствую. Я готовлюсь.

У меня в клубе есть бразильские друзья-коллеги, и они все рассказали мне. Я готовлюсь психологически, но мне очень страшно», — сказал бразилец смеясь в интервью Yahoo Esportes.