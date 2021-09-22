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    «Краснодар» обыграл «Ленинградец», «Крылья Советов» разгромили «Знамя»

    Футбол Кубок России Футбол России Краснодар Ахмат Крылья Советов
    Состоялись некоторые матчи Кубка России. В одном из них «Краснодар» победил «Ленинградец» со счетом 2:0.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    Голы в составе «быков» забивали Гжегож Крыховяк и Александр Черников.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа 1
    Ленинградец — Краснодар 0:2
    Голы: 0:1 E. Spertsyan (44'), 0:2 G. Krychowiak (85')

    В другом поединке «Крылья Советов» на выезде разгромили «Знамя» со счетом 10:0.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа 9
    Знамя Ногинск — Крылья Советов 0:10
    Голы: 0:1 D. Lipovoy (8'), 0:2 D. Tsypchenko (20'), 0:3 S. Pinyaev (22'), 0:4 S. Pinyaev (30'), 0:5 D. Tsypchenko (64'), 0:6 D. Tsypchenko (71'), 0:7 D. Yakuba (77'), 0:8 I. Sergeyev (83'), 0:9 I. Sergeyev (85'), 0:10 G. Bijl (90')

    Хет-трик у победителей сделал Дмитрий Цыпченко, а также по дублю оформили Сергей Пиняев и Иван Сергеев.

    «Ахмат» на выезде победил «Кайрат» с результатом 3:0.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа 7
    Кайрат М — Ахмат 0:3
    Голы: 0:1 A. Kadyrov (пенальти) (18'), 0:2 G. Iancu (пенальти) (57'), 0:3 A. Adouyev (79')

    В составе грозненского коллектива забивали Абубакар Кадыров, Габрэль Янку и Амир Адуев.

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