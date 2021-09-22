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    Палмейрас — Атлетико Минейро: смотреть онлайн трансляцию 22.09.2021

    Палмейрас — Атлетико Минейро: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Палмейрас» — «Атлетико Минейро» в плей-офф Кубка Либертадорес.

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    Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Палмейрас» — «Атлетико Минейро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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