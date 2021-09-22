Орлов сравнил «Зенит» с «Мерседесом» и «Порше»

Известный комментаторпризнался, что его впечатлила играв матче с(3:1).

«Зенит — машина? Ну да. Пожалуй, что и так можно сейчас сказать. Причем машина высокого уровня. "Мерседес" или "Порше".

Питерцы провели исторический матч. Я даже и не помню, чтобы они так здорово играли. Первый тайм — просто идеальный! Гости ни разу не позволили казанцам пробить по своим воротам.

Да даже в сторону ворот, понимаете? Настолько четко действовали в обороне. Семак хорошо запомнил два поражения от "Рубина" в прошлом сезоне. Извлек уроки, великолепно подготовился к новой встрече.

Сутормин отлично справляется с обязанностями правого защитника. Рядом с ним Барриос, который его страховал. Слева Дуглас — не пройти! Ну и Чистяков заслуживает добрых слов. Его автогол? Немного не хватает опыта. Ничего страшного — бывает. Да, не прочитал эпизод до конца, не смог все спрогнозировать в той ситуации. Ничего, думаю, еще прибавит.

Артем Дзюба оформил дубль. А вы помните, что я вам про него говорил? Что жду его возвращения. Так и получилось. Он возвращается.

Ну и, конечно, три потрясающих бразильца — Клаудиньо, Малком, Вендел, которые выдали ажурную игру! Тонкую, красивую, в касание. Одно удовольствие смотреть на это действо. И каков футбольный интеллект у Дзюбы! Я в нем никогда не сомневался. Он соответствует мысли бразильцев. Не зря же Артем играл вместе с Халком.

С нетерпением жду матча с "Мальме". Но этот "Зенит" реально силен. Бразильцы вписались. Клаудиньо против "Рубина" действовал ярче Малкома, без брака, сохранял концентрацию все время.

Повторяю, первый тайм — практически без огрехов. Сергею Богданычу нужно постоянно его показывать подопечным на базе в качестве замечательного примера», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».