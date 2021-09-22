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    Орлов сравнил «Зенит» с «Мерседесом» и «Порше»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что его впечатлила игра «Зенита» в матче с «Рубином» (3:1).

    Артем Дзюба сделал дубль в матче с «Рубином»
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    Артем Дзюба сделал дубль в матче с «Рубином»

    «Зенит — машина? Ну да. Пожалуй, что и так можно сейчас сказать. Причем машина высокого уровня. "Мерседес" или "Порше".

    Питерцы провели исторический матч. Я даже и не помню, чтобы они так здорово играли. Первый тайм — просто идеальный! Гости ни разу не позволили казанцам пробить по своим воротам.

    Да даже в сторону ворот, понимаете? Настолько четко действовали в обороне. Семак хорошо запомнил два поражения от "Рубина" в прошлом сезоне. Извлек уроки, великолепно подготовился к новой встрече.

    Сутормин отлично справляется с обязанностями правого защитника. Рядом с ним Барриос, который его страховал. Слева Дуглас — не пройти! Ну и Чистяков заслуживает добрых слов. Его автогол? Немного не хватает опыта. Ничего страшного — бывает. Да, не прочитал эпизод до конца, не смог все спрогнозировать в той ситуации. Ничего, думаю, еще прибавит.

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  • 20/09/2021

    • Артем Дзюба оформил дубль. А вы помните, что я вам про него говорил? Что жду его возвращения. Так и получилось. Он возвращается.

    Ну и, конечно, три потрясающих бразильца — Клаудиньо, Малком, Вендел, которые выдали ажурную игру! Тонкую, красивую, в касание. Одно удовольствие смотреть на это действо. И каков футбольный интеллект у Дзюбы! Я в нем никогда не сомневался. Он соответствует мысли бразильцев. Не зря же Артем играл вместе с Халком.

    С нетерпением жду матча с "Мальме". Но этот "Зенит" реально силен. Бразильцы вписались. Клаудиньо против "Рубина" действовал ярче Малкома, без брака, сохранял концентрацию все время.

    Повторяю, первый тайм — практически без огрехов. Сергею Богданычу нужно постоянно его показывать подопечным на базе в качестве замечательного примера», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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