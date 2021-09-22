Милан — Венеция прямая трансляция 22.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Милан»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Венеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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