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    «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с Марсьялем

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть клуб, сообщает Eurosport.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    По данным источника, руководство клуба предложило представителям 25-летнего француза найти новый клуб для игрока. Отмечается, что сам французский форвард хочет продолжить выступление в английской Премьер-лиге.

    Напомним, Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Ранее он выступал за «Монако» и «Лион». Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

    В текущем чемпионате Англии Марсьяль принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

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