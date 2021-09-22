«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с Марсьялем

Нападающийможет покинуть клуб, сообщает Eurosport.

По данным источника, руководство клуба предложило представителям 25-летнего француза найти новый клуб для игрока. Отмечается, что сам французский форвард хочет продолжить выступление в английской Премьер-лиге.

Напомним, Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Ранее он выступал за «Монако» и «Лион». Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем чемпионате Англии Марсьяль принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.