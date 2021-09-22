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    Лион — Труа прямая трансляция 22.09.2021, смотреть онлайн

    Лион — Труа: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

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    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лион» — «Труа» во французской Лиге 1.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Труа». Коэффициент ставки — 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лион»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лион — Труа.

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