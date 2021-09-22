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    Ковалевски: Витория не подходи «Спартаку»

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    Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о проблемах команды и заявил, что готов вернуться в московский клуб.

    Войцех Ковалевски
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    Войцех Ковалевски

    «Я смотрел последние два матча "Спартака". Еще мне удалось наблюдать за тренировками красно-белых. И знаете, качество подготовки есть. Но адекватная реакция в принятии решений отсутствует. Ментально эта команда не работает. Нужно задуматься над этой проблемой. Это не вчерашняя система.

    "Спартаку" нужен толчок! Замена тренера может быть таким толчком. Видно, что команда в кризисе. Но нужно хорошо подумать над кандидатом. Мы наблюдали, что успешного результата удавалось достичь тренерам, которые заводили команду эмоционально до матча и после. Вот такой тренер и нужен "Спартаку".

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    • Я не знаю Виторию лично, но мое мнение со стороны: он не подходит команде. Ментально это не человек "Спартака".

    Готов ли я вернуться в команду? Я бы принял такой вызов. В какой — роли я не знаю. Но я бы рассмотрел такой вариант», — приводит слова Ковалевски «Спорт-Экспресс».

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