Губерниев объяснил решение Дзюбы не играть за сборную

Известный комментаторподелился мнением об отказе нападающего «Зенита»играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Мне кажется, что Дзюбе и Карпину рано жить воспоминаниями. Если предположить, что Дзюба нарочито отказался играть за сборную, то как у Михаила Казакова: "Мелковато, Хоботов". Но я убежден, что Артем не такой.

И пускай во время разговора Дзюбы с Карпиным Артем сказал, что он готов и т. д., все-таки действительно считаю, что несмотря на очевидный прогресс Артема в последних матчах, пока он в самом деле не чувствует вот ту силу и возможность помочь команде.

Потому что он прекрасно понимает, что полировать скамейку для экс-капитана, флагмана российского футбола образца 18-го года, все это мелковато. Поэтому Артем, все-таки преданный команде и стране, мечтает выйти на настоящий пик формы, чтобы действительно начать по-настоящему помогать команде. Я хочу в это верить, потому что Артем тот человек, который заряжал команду, он заряжал страну футбольную, если хотите.

Мне кажется, что сейчас злые языки, которые говорят, что Карпин или Дзюба держат камни за пазухой и т.д…

С моей точки зрения, Дзюба сейчас не в самом оптимальном состоянии, чтобы быть образцом той самой гидроэлектростанции для того, чтобы помогать, для того чтобы зажигать, огонь которого передается и партнерам. Думаю, его максимализм приведет к тому, что он сможет обрести в ближайшее время ту форму и все-таки помочь команде. Я совсем не хочу думать плохо о Дзюбе, потому что сейчас очень много комментариев. Я не сомневаюсь, что человек, который был капитаном, действительно думает о хорошем, чтобы действительно начать помогать команде, когда у него произойдет перезарядка батарейки и он будет в оптимальном состоянии», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».