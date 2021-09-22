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    Гаджиев: Дзюба в отличной форме и может значительно усилить сборную

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Решение немного эмоциональное. Возможно, он боится, что не попадет в окончательный состав. Это сложно объяснить. Я считаю, что Дзюба — игрок уровня национальной сборной. Сейчас он в отличной форме и может значительно усилить команду.

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    • Кроме того, в коллективе он достаточно авторитетный и ведет себя правильно. Так что отказываться от сборной и ссылаться на физическое состояние — глупо. Скорее всего, за теми причинами, которые назвал он сам, на самом деле скрыто что-то личное. Конфликт Артема с Карпиным тоже наверняка сыграл свою роль. Но я не считаю это действительно веской причиной.

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    • Интересы сборной должны стоять превыше всего. Это сборная не Карпина или Черчесова, а команда страны. Личные амбиции и отношения не должны влиять на желание игрока выступать за сборную. Потребность играть под флагом национальной сборной должна сохраняться у игрока до тех пор, пока он в строю», — приводит слова Гаджиева Sport24.

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