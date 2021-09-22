Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года.

Его возглавил форвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который сместил с первого места аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

По прогнозам издания, в сезоне-2021/22 Роналду заработает 125 миллионов далларов до вычета налогов, из которых 70 ммиллионов придутся на его зарплату и бонусы за возвращение на «Олд Траффорд».

Месси, который минувшим летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента, заработает за сезон 110 миллионов долларов до вычета налогов.

Далее в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов расположились бразилец Неймар (ПСЖ, 95 млн), француз Килиан Мбаппе (ПСЖ, 43 млн), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», 41 млн).