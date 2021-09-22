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    Черчесов: Сдвиг проведения чемпионата Европы на год сыграл с нами плохую шутку

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал одну из причин неудачного выступления национальной команды на Евро-2020.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Сдвиг проведения чемпионата Европы на год сыграл с нами плохую шутку. Половина игроков чемпионата мира уже не принимала участие в чемпионате Европы, у большинства пик был пройден. Мы не были заложниками чемпионата мира, так как состав обновлялся.

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    • Дзюба как был, так и остался в сборной с чемпионата мира. Но было и много новых имен. Есть ситуация, в которую мы попали, и мы не нашли решения, как из нее выйти и быть удачливыми.

    Дания и Бельгия сейчас демонстрируют свой класс и стабильность в отборе на чемпионат мира. Нам надо еще долго работать для такого результата.

    Мы не атаковали бельгийцев с первых минут. Мы немного раскрылись, а потом пропустили гол из ничего, и это сказалось на команде. Самое сильное качество сборной Бельгии — быстрые атаки, треть которых заканчивается ударами по воротам. Получается, что играть с Бельгией в атаку крайне сложно. У Дании тоже очень поставлена такая игра, как только мы полезли вперед, сразу наполучали голов», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    Сборная России на Евро-2020 не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

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