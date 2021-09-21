Заболотный о дерби: Не знаю, как смотрелось с экрана и с трибун, но на поле была просто заруба

Нападающий ЦСКАпрокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в восьмом туре чемпионата России.

Заболотный на 81-й минуте стал автором единственного гола, а на 91-й был удален с поля за повторное предупреждение.

«Я не подаю вида, что расстроен, но, к сожалению, немного не сдержал эмоции. Это футбол.

Я не считаю, что эта карточка должна была быть, но трактовка есть трактовка. Немного смазал концовку встречи, но самое главное, что команда победила.

К сожалению, в Нижний Новгород я не поеду, но буду душой с командой, поддержу ребят в Москве. Дискомфорта из-за погоды не чувствовалось, накал борьбы был невероятный. Не знаю, как смотрелось с экрана и с трибун, но на поле была просто заруба. Я чувствовал энергию команды, чувствовал, как "Спартак" хотел победить. Думаю, получилось отличное дерби. Классно выступать на таком высоком уровне», — приводит слова Заболотного пресс-служба «армейцев».