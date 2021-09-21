Витория прокомментировал возможность отставки после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Спартака»после поражения от(0:1), высказался о возможном уходе со своего поста.

«Мне было непросто с самого начала. Но я тренирую достаточно долго. Если будем говорить о слухах, ничего хорошего не будет.

Мне надо просто выполнять работу наилучшим образом для "Спартака". Главное — сохранять концентрацию на работе. Слухи — ее часть. Нормально, бывает. Издержки профессии.

Цель у "Спартака" — всегда выигрывать в следующем матче. Концентрируемся на этом, и сейчас тоже должны. На это мы можем повлиять.

Мы все говорим о том, как важны победы, но надо создавать условия, чтобы побеждать. Но сейчас неподходящий момент говорить об этом.

Будем думать о том, на каком мы месте — ничего не выиграем, можно заканчивать», — передает слова Витории Sport24.