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    • Витория прокомментировал возможность отставки после поражения от ЦСКА
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    Витория прокомментировал возможность отставки после поражения от ЦСКА

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от ЦСКА (0:1), высказался о возможном уходе со своего поста.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Мне было непросто с самого начала. Но я тренирую достаточно долго. Если будем говорить о слухах, ничего хорошего не будет.

    Мне надо просто выполнять работу наилучшим образом для "Спартака". Главное — сохранять концентрацию на работе. Слухи — ее часть. Нормально, бывает. Издержки профессии.

    Цель у "Спартака" — всегда выигрывать в следующем матче. Концентрируемся на этом, и сейчас тоже должны. На это мы можем повлиять.

    Мы все говорим о том, как важны победы, но надо создавать условия, чтобы побеждать. Но сейчас неподходящий момент говорить об этом.

    Будем думать о том, на каком мы месте — ничего не выиграем, можно заканчивать», — передает слова Витории Sport24.

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