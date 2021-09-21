Уткин: Березуцкий чудом не сгубил игру со «Спартаком»

Известный спортивный журналистподверг критике главного тренера ЦСКАза решения по ходу матча восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Березуцкий вообще-то чудом не сгубил игру. Ему как тренеру повезло. Сильно. Яка Бийол не должен был выйти на второй тайм. Березуцкому надо было разобраться в перерыве, что он не может играть (получив адский мяч в лицо и сотрясение мозга).

Березуцкий не разобрался. Вместо того, чтобы в раздевалке перестроить игру и объяснить это игрокам в спокойной обстановке, он делал это с бровки. ЦСКА перешел на 4 защитника, и после этого был неубедителен без малого полчаса.

"Спартак" заслуживает любых слов за то, что не забил в это время, вплоть до похухнания. А просто надо было решить в раздевалке. Что ж, молодому тренеру должно везти. Куда без удачи. Кому повезет — у того и петух снесет, да чего там — у того и Заболотный забьет. Это правда жизни», — написал Уткин в своем телеграм-канале.