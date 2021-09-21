ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ
  • 10:07
    • Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака
  • 10:02
    • Стал известен рейтинг топ-10 хоккеистов с самым точным ударом в NHL 22
  • 08:05
    • Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры
  • 23:57
    • «Барселона» спаслась от поражения в матче с «Гранадой»
  • 23:44
    • «Наполи» разгромил «Удинезе» и вышел в лидеры Серии А
    Все новости спорта

    Уткин: Березуцкий чудом не сгубил игру со «Спартаком»

    Футбол Футбол России РПЛ Спартак ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг критике главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого за решения по ходу матча восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    Алексей Березуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Березуцкий

    «Березуцкий вообще-то чудом не сгубил игру. Ему как тренеру повезло. Сильно. Яка Бийол не должен был выйти на второй тайм. Березуцкому надо было разобраться в перерыве, что он не может играть (получив адский мяч в лицо и сотрясение мозга).

    Березуцкий не разобрался. Вместо того, чтобы в раздевалке перестроить игру и объяснить это игрокам в спокойной обстановке, он делал это с бровки. ЦСКА перешел на 4 защитника, и после этого был неубедителен без малого полчаса.

    "Спартак" заслуживает любых слов за то, что не забил в это время, вплоть до похухнания. А просто надо было решить в раздевалке. Что ж, молодому тренеру должно везти. Куда без удачи. Кому повезет — у того и петух снесет, да чего там — у того и Заболотный забьет. Это правда жизни», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Интер» лидерство после выезда во Флоренцию?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Насколько уверенно победит «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Уиком Уондерерс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Атлетико» должен справиться с «Хетафе»
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры