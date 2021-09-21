Тьяго Алькантара пропустит ближайшие матчи «Ливерпуля»

Полузащитникугодил в клубный лазарет, сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

Испанский хавбек получил травму икры в матче пятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (3:0).

После поединка Тьяго прошел медобследование, по итогам которого стали известны сроки восстановления футболиста. Отмечается, что игрок точно пропустит два ближайших матча команды — против «Норвича» в Кубке лиги и против «Брентфорда» в АПЛ.

В текущем сезоне 30-летний испанец провел за команду пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.