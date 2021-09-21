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    Слуцкий: «Зенит» доминировал и абсолютно заслуженно выиграл у «Рубина»

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в 8-м туре РПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «В первом тайме "Зенит" доминировал и абсолютно заслуженно выиграл игру.

    Первый тайм мы очень плохо отыграли, не нашли зону отбора, очень робко действовали в атакующих действиях, допустили большое количество индивидуальных ошибок.

    Во втором тайме играли значительно лучше, пытались не бросить весла, играть до конца. Забили гол, имели еще моменты.

    Справедливости ради и "Зенит" имел моменты. Но я не знаю такой игры в чемпионате России, где "Зенит" бы не имел моментов.

    Поэтому реакцией во втором тайме я удовлетворен, но один тайм хорошо играть мало, чтобы обыгрывать такую команду, как "Зенит".

    Вопрос не в схеме. Во втором тайме схема же не была проблемой. Проблема была в том, что мы не смогли найти зону отбора, и было слишком много уважения. "Зенит", безусловно, уважения заслуживает, но мы дали в первом тайме его слишком много.

    Но все-таки надо понимать, что мы играли против "Зенита", действительно большой команды. "Зенит" крупно обыгрывал практически все команды РПЛ. Даже матч за Суперкубок проходит с огромным преимуществом.

    Поэтому, наверно, нельзя, когда ты играешь против "Зенита" и даже крупно ему уступаешь, этот матч или этот тайм считать худшим.

    Деспотович много пропустил. Он все-таки игрок очень зависимый. Для него важно почувствовать игровой ритм. Здесь немудрено, что после такой длинной паузы он не в оптимальном состоянии», — сказал тренер в интервью пресс-службе клуба.

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