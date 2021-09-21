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    Селюк: Уже сейчас можно сказать, что «Зенит» станет чемпионом

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    Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о московском дерби, в котором ЦСКА одержал победу над «Спартаком» (1:0) благодаря голу Антона Заболотного.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Игра была так себе, очень много осторожностей, по составам казалось, что будет атакующий футбол, но только на 30 минуте был первый удар по воротам. Более того, в принципе у "Спартака" было больше моментов, лучше показатели, но игроки ЦСКА забили гол и выиграли, молодцы. Армейцы всегда боролись за чемпионство, красно-белые также, сейчас их дерби — это уровень "Урал" — "Уфа", например.

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    • "Зенит" — красавцы, красиво играют в пас, комбинационный футбол, можно уже 20 сентября сказать, что они чемпионы, это не обсуждается. Питерцам нужны команды для конкуренции, у них нет соперников вообще.

    Не думаю, что это последняя капля для Витории, но "Спартак" начнет к зиме искать замену тренеру. Очень не хватило Зобнина, у красно-синих практически не было потерь. У большинства игроков зарплаты серьезные, а уровень», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

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