Селюк: Уже сейчас можно сказать, что «Зенит» станет чемпионом

Известный агентподелился мнением о московском дерби, в которомодержал победу над(1:0) благодаря голу

«Игра была так себе, очень много осторожностей, по составам казалось, что будет атакующий футбол, но только на 30 минуте был первый удар по воротам. Более того, в принципе у "Спартака" было больше моментов, лучше показатели, но игроки ЦСКА забили гол и выиграли, молодцы. Армейцы всегда боролись за чемпионство, красно-белые также, сейчас их дерби — это уровень "Урал" — "Уфа", например.

"Зенит" — красавцы, красиво играют в пас, комбинационный футбол, можно уже 20 сентября сказать, что они чемпионы, это не обсуждается. Питерцам нужны команды для конкуренции, у них нет соперников вообще.

Не думаю, что это последняя капля для Витории, но "Спартак" начнет к зиме искать замену тренеру. Очень не хватило Зобнина, у красно-синих практически не было потерь. У большинства игроков зарплаты серьезные, а уровень», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».