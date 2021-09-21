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    Орлов: Дзюба достоин быть вызванным в сборную

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возвращение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в состав сборной России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба попал в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи в отборе на ЧМ-2022.

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что у него есть личный конфликт с Дзюбой.

    «Какие бы ни были личные взаимоотношения между тренером и игроком, но если футболист показывает высокий класс и выделяется в чемпионате — он заслуживает моральное право. Поймите, это же определяется не только главным тренером, а общественностью и своими показаниями.

    Я еще не видел ни одного тренера, который бы не взял футболиста… Хотя нет, видел — все же бывают редкие исключения. Лобановский отказывался… Но это нонсенс, если вдруг тренер из-за каких-то личных взглядов решает отказаться от футболиста — это говорит лишь о твердолобости специалиста.

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    • Хороший хозяин, когда строит дом, берет внутрь все для того, чтобы он по итогу получился хорошим. Если есть деталька, которая по личным причинам не нравится и он от нее отказывается, то дом будет не до конца выстроен. То же самое в футболе! Карпин же говорил о том, что будет играть тот, кто сильнее и заслуживает. Это аксиома.

    Дзюба набирает, возвращается. Он достоин быть вызванным в сборную. Да, есть Смолов, который забил шесть мячей, но остальные как могут конкурировать с Дзюбой? Я жду Дзюбу в сборной», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

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