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    Мухин: ЦСКА убедил своей игрой, уровень российского дерби не падает

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    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).

    ЦСКА — «Спартак»
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    ЦСКА — «Спартак»

    «Впечатления классные от победы. ЦСКА убедил своей игрой, были моменты, реализовали один. Уровень российского дерби не падает.

    Кто я такой, чтобы говорить о "Спартаке"? Какие впечатления от команды? Да, ничего. Может быть, чуть не идет игра у команды, но со временем будет все лучше и лучше.

    А сборная? Ну, конечно, есть мысли, но все-таки это обширный список, и я не совсем окончательно попал туда.

    Я не играл сегодня. Но, конечно, это совсем другая обстановка и все как-то громко, не то, что играешь с каким-то другими командами. Мурашки по коже, когда болельщики начинают кричать "ЦСКА, вперед".

    Нет, не боялся, без меня команда хорошо выступает. Заболотный — король? Конечно», — сказал Мухин «Матч ТВ».

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