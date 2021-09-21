Мухин: ЦСКА убедил своей игрой, уровень российского дерби не падает

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал победу надв матче 8-го тура РПЛ (1:0).

«Впечатления классные от победы. ЦСКА убедил своей игрой, были моменты, реализовали один. Уровень российского дерби не падает.

Кто я такой, чтобы говорить о "Спартаке"? Какие впечатления от команды? Да, ничего. Может быть, чуть не идет игра у команды, но со временем будет все лучше и лучше.

А сборная? Ну, конечно, есть мысли, но все-таки это обширный список, и я не совсем окончательно попал туда.

Я не играл сегодня. Но, конечно, это совсем другая обстановка и все как-то громко, не то, что играешь с каким-то другими командами. Мурашки по коже, когда болельщики начинают кричать "ЦСКА, вперед".

Нет, не боялся, без меня команда хорошо выступает. Заболотный — король? Конечно», — сказал Мухин «Матч ТВ».