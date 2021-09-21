Мостовой: Витория сам не понимает, что происходит со «Спартаком»

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Если нам объявят, что Витория уходит, то никто не удивится. Результатов нет, игры нет. Другое дело, что "Спартак" по игре в принципе никому не уступает.
Иногда смотришь на Виторию, он и сам не понимает, что происходит. Необъяснимо. У ЦСКА за матч был всего один удар», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. В понедельник красно-белые проиграли ЦСКА (0:1).
Напомним, «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории.
Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона, подписав контракт до лета 2023 года.