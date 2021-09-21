Мостовой: Витория сам не понимает, что происходит со «Спартаком»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтопойдет на пользу увольнениес поста главного тренера.

«Если нам объявят, что Витория уходит, то никто не удивится. Результатов нет, игры нет. Другое дело, что "Спартак" по игре в принципе никому не уступает.

Иногда смотришь на Виторию, он и сам не понимает, что происходит. Необъяснимо. У ЦСКА за матч был всего один удар», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. В понедельник красно-белые проиграли ЦСКА (0:1).

Напомним, «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории.

Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона, подписав контракт до лета 2023 года.