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    Мостовой: Витория сам не понимает, что происходит со «Спартаком»

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартаку» пойдет на пользу увольнение Руя Витории с поста главного тренера.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Если нам объявят, что Витория уходит, то никто не удивится. Результатов нет, игры нет. Другое дело, что "Спартак" по игре в принципе никому не уступает.

    Иногда смотришь на Виторию, он и сам не понимает, что происходит. Необъяснимо. У ЦСКА за матч был всего один удар», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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    • «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. В понедельник красно-белые проиграли ЦСКА (0:1).

    Напомним, «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории.

    Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона, подписав контракт до лета 2023 года.

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