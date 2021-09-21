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    Литвинов: Пытался убрать волнение и с холодной головой подойти к дерби

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение в дерби от ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    Отметим, хавбек впервые попал в стартовый состав красно-белых.

    «Я понимал, что это дерби и пытался как можно скорее убрать волнение и с холодной головой подойти к этому матчу, просто стараться помочь команде по полной программе.

    Насколько это получалось? Я понимал, что скорее всего будут ошибки, но это футбол и все ошибаются, я пытался сразу исправить ситуацию», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

    Встреча на «ВЭБ-Арене» завершилась минимальной победой армейцев. Гол на 81-й минуте забил Антон Заболотный.

    В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА (13 очков) занимает седьмое место, «Спартак» (10) идет девятым.

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