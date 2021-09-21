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    Куяба — Флуминенсе: смотреть онлайн трансляцию 21.09.2021

    Куяба — Флуминенсе: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Куяба» — «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Куяба» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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