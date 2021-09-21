Кечинов: Игра «Спартака» с ЦСКА была безликой

Бывший игрок «Спартака»оценил игру «красно-белых» в матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

«Если брать игру целиком, то она была равной, ничейной. ЦСКА чуть-чуть больше повезло. Преимущество по ударам было у "Спартака", но очень хороший момент был один, когда Понсе не забил на добивании. В конце Промес пробил, но там Акинфеев стоит: уповать на дальние удары несерьезно.

Что касается игры "Спартака", то она была безликой, как обычно. Не видно каких-то комбинаций, взаимодействий, все как-то наобум. Не видно и индивидуального мастерства. Конечно, потеря Зобнина сыграла свою роль, он ключевой игрок. Он выполнял очень много работы, как черновой, так и в созидании. Потеря таких футболистов сказывается на игре.

В моменте с голом в ворота "Спартака" Максименко не видел мяч, там стоял Коффрие. Заболотный пробил, и мяч пролетел между ног защитнику, Максименко не видно было. Конечно, вратарь тоже всегда виноват, когда команда пропускает. Но говорить, что этот гол вратарский, я бы не стал», — цитирует Кечинова Eurofootball.